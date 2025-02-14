Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 şahıs tutuklandı | Video
Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden K.K., M.M., F.K., M.A.S., M.K.K., U.E. ve B.K. tutuklandı. M.D. ve A.B. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilirken D.Ç. ise serbest bırakıldı.
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