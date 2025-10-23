Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının o soruya verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı bile şaşırttı: Çok ilginç!
23.10.2025 | 22:44
ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Mustafa Volkan Özcan isimli yarışmacı sinema sorusunda öyle bir karar verdi ki ünlü sunucu bile şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Milyoner’e damga vuran o soru!
