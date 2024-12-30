Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu!

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün yayınlanan yeni bölümde Galatasaray sorusu güne damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!