Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video
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Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin reyting rekorlarını alt-üst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün yine dopdolu bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster’e katılan bir yarışmacı yaptığı esprisiyle ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu güldürdü. O anlar ise kameralara böyle yansıdı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran o an!