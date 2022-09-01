Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video

31.08.2022 | 23:53

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OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 02:31
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 31.08.2022 | 23:53
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Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin reyting rekorlarını alt-üst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün yine dopdolu bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster’e katılan bir yarışmacı yaptığı esprisiyle ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu güldürdü. O anlar ise kameralara böyle yansıdı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran o an!

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