Kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi, kiracısını vurdu | Video
Iğdır’da dükkan sahibi Cem Kutay Karasu (57), fırın işletmecisi kiracısı Metin İlman (41), ile kirayı artırmak için tartıştı, Karasu daha sonra kiracısı İlman’ı tabanca ile vurdu.
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