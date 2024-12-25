Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:19 Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan iş yerindeki yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu. Yangını gören iş sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar gördü.