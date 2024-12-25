Video Yaşam Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video

Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video

25.12.2024 | 09:19

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan iş yerindeki yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu. Yangını gören iş sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar gördü.
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