Video Yaşam Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı

Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı

Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı
27.05.2021 | 08:33

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Kırıkkale'de Ramazan S.'yi (53) tabanca ile bacağından yaraladıktan sonra kaçan 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay saat 01.30 sularında Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında meydana geldi. Tepebaşı Mahallesi'nde görevli mahalle bekçileri, duydukları silah sesi üzerine harekete geçti. Bölgede araştırma yapan bekçiler, Rauf Denktaş Bulvarı'nda Ramazan S.'yi ayağından vurulmuş halde buldu. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabanca ile ayağından vurulan Ramazan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Emniyet ekipleri, Ramazan S.'yi vuran şüphelilerin olay yerinden otomobille kaçtığını tespit etti. Şüphelilerinde bulunduğu otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında görevli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, uyuşturucu hap ele geçirilince sürücü A.D. ile yanında bulunan Ö.D. adlı kadın gözaltına alındı. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüye de 6 bin 800 lira para cezası uygulanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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