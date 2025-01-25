Kırklareli’nde hurda deposunda yangın | Video 25.01.2025 | 12:41 Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesinde bulunan bir metal ve hurda dönüşüm firmasının deposunda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.