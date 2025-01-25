Kırklareli’nde hurda deposunda yangın | Video
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Kırklareli’nde hurda deposunda yangın | Video 25.01.2025 | 12:41
01:20
Bağcılar’da yunus polisler kazada yaralandı: O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 12:29
00:31
01:44
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 25 şahıs tutuklandı | Video 25.01.2025 | 12:12
01:58
Aydın'da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video 25.01.2025 | 12:05
00:46
Polisin uygulamalarını deşifre eden 11 şahıs yakalanıp işlem yapıldı | Video 25.01.2025 | 11:41
02:06
01:04
Artvin'de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video 25.01.2025 | 11:24
01:51
04:31
00:17
Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video 25.01.2025 | 10:45
00:39
04:04
Arnavutköy’de berbere kanlı pusu! O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 10:01
04:24
00:09
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 25.01.2025 | 08:48
02:29
01:57
Konya'da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 25.01.2025 | 08:40
01:23
02:41
00:50
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti | Video 24.01.2025 | 15:19