Video Yaşam Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video

09.02.2024 | 11:56

Kırşehir'de, DEAŞ Terör Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İll Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu 6 şüpheli şehir merkezinde yakalandı. Ekipler, İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R, A.H.M.R, E.İ.F.R ve H.İ.F.R'yi gözaltına aldı. İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R ve A.H.M.R.'nin emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Diğer 2 kardeş şüpheli E.İ.F.R ve H.İ.F.R ise Kırşehir Adliyesine getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda şüpheliler gözaltına alındığını duyurmuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video 00:35
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:56
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 00:40
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:54
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi dur dedi | Video 01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 11:51
23 yaşındaki gencin öldüğü yol verme kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:00
23 yaşındaki gencin öldüğü yol verme kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09.02.2024 | 11:46
Eyüp Maytalman’ın hayatını kaybettiği metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı! | Video 00:20
Eyüp Maytalman'ın hayatını kaybettiği metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı! | Video 09.02.2024 | 11:31
Küçük çocuk oyuncak kamyonuna kum doldurmasını istedi, kepçe operatörü isteğini geri çevirmedi | Video 00:54
Küçük çocuk oyuncak kamyonuna kum doldurmasını istedi, kepçe operatörü isteğini geri çevirmedi | Video 09.02.2024 | 11:16
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Kolon kesildi diyerek tahliyesini istedi | Video 07:26
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi "Kolon kesildi" diyerek tahliyesini istedi | Video 09.02.2024 | 10:28
Rize’de binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 00:54
Rize’de binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 09.02.2024 | 11:12
Mersin’de, FETÖ’den 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı | Video 01:24
Mersin'de, FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı | Video 09.02.2024 | 11:05
Amasya’da motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video 01:50
Amasya'da motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video 09.02.2024 | 11:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 04:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 09.02.2024 | 11:03
Adana’da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 01:01
Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 09.02.2024 | 10:50
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 01:23
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 09.02.2024 | 10:49
Yeşil saha bir anda boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 00:26
Yeşil saha bir anda boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 10:39
İstanbul’da motosikletli kişiye silahlı saldırı! Önünü kesip başından vurdular | Video 01:19
İstanbul’da motosikletli kişiye silahlı saldırı! Önünü kesip başından vurdular | Video 09.02.2024 | 10:28
Tekirdağ’da çeşitli operasyonlarda yakalanan 37 kişi tutuklandı | Video 00:51
Tekirdağ’da çeşitli operasyonlarda yakalanan 37 kişi tutuklandı | Video 09.02.2024 | 10:02
Aynı lüks siteye 4 gün arayla ikinci silahlı saldırı kamerada | Video 02:35
Aynı lüks siteye 4 gün arayla ikinci silahlı saldırı kamerada | Video 09.02.2024 | 10:02
Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü | Video 00:11
Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü | Video 09.02.2024 | 10:28
19 yaşındaki gencin darp edildikten sonra ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 03:07
19 yaşındaki gencin darp edildikten sonra ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 09.02.2024 | 10:16
Türk turistler Bali’de kabusu yaşadı: Bizi zorla odaya sokup... | Video 00:39
Türk turistler Bali'de kabusu yaşadı: "Bizi zorla odaya sokup..." | Video 09.02.2024 | 10:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA