Kırşehir'de FETÖ'den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video 23.10.2025 | 14:04 Kırşehir'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.O. isimli şahsın yakalanması için Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, firari hükümlü Ö.O.'nun şehir merkezinde bir binanın bodrum katında saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.O.'yı yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.