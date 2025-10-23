Kırşehir’de FETÖ'den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video
23.10.2025 | 14:04
Kırşehir’de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
