Kısmen donan Girlevik Şelalesi görenleri hayran bıraktı | Video
Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, geceleri yaşanan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı.
Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.
Şelaleyi ziyarete eden bir öğrenci, "Çağlayan'ımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel bir bölgemiz. Hem batımızda Dumanlı ormanları olsun, hem de güneyimizde Girlevik Şelalesi olsun gerçekten bir doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Kışın da gördüğünüz üzere ayrı güzel. Erzincan'ımız Türkiye'nin incisi, Doğu'nun da Paris'idir" diye konuştu.
Öte yandan, buz tutan Girlevik Şelalesi İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.
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