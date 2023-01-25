Kısmen donan Girlevik Şelalesi görenleri hayran bıraktı | Video 25.01.2023 | 10:01 Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, geceleri yaşanan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi kısmen dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.Şelaleyi ziyarete eden bir öğrenci, "Çağlayan'ımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel bir bölgemiz. Hem batımızda Dumanlı ormanları olsun, hem de güneyimizde Girlevik Şelalesi olsun gerçekten bir doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Kışın da gördüğünüz üzere ayrı güzel. Erzincan'ımız Türkiye'nin incisi, Doğu'nun da Paris'idir" diye konuştu.Öte yandan, buz tutan Girlevik Şelalesi İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.