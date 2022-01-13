Video Yaşam Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti | Video
Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti | Video

Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti | Video

13.01.2022 | 20:25

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Ünlü manken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le evlendi. Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberiyle herkesi sevindirdi. Şimdilerde anne- baba olmaya hazırlanan ünlü çift, Bodrum’a gitti. Ünlü çift, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti. Başak Dizer bu anları “aşk” notuyla paylaştı. İşte ayrıntılar!

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