Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti | Video

Ünlü manken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le evlendi. Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberiyle herkesi sevindirdi. Şimdilerde anne- baba olmaya hazırlanan ünlü çift, Bodrum’a gitti. Ünlü çift, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti. Başak Dizer bu anları “aşk” notuyla paylaştı. İşte ayrıntılar!