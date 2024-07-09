Kız arkadaşını sıkıştıran kadınları sokak ortasında böyle dövdü | Video 09.07.2024 | 12:40 Eskişehir'de bir erkeğin, kız arkadaşıyla tartışan 2 kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece 02.00 sularında Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kadın başka bir kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören erkek şahıs olaya müdahale etti. Sokak üzerinde kız arkadaşını sıkıştıran kadınları darp eden adam, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Gece saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sona erdi. İki taraf da birbirinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı.