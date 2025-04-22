"Klima motorundan ses geliyor" diye silah çekip, darp ettiler | Video
Elazığ'da iddiaya göre, klima motorundan ses geliyor diye bina sakini, yanındakilerle birlikte Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırdı. Tartışma esnasında silah da çeken şahıslar, usta öğreticiyi darp ederek kursun camını kırdı.
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