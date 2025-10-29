Video Yaşam Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video
Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video

Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video

29.10.2025 | 16:17

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın yıkılma anına ait görüntüler ise ilk kez A Haber ekranlarında..

