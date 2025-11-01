Kocaeli'de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.11.2025 | 11:46 Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü M.T.G. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 30.10.2025 tarihinde Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 41 AFM 009 plakalı motosiklet sürücüsü M.T.G., 41 AOU 592 plakalı otomobil sürücüsü S.E. ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrulup ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.