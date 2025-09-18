Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu: 7 personel, helikopterle kurtarılıyor | Video

Kocaeli Kandıra'da sabah saatlerinde "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kayaklıklara çarptı. Kıyıya oturan gemideki mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Gemide buluanan 7 personel, helikopterle kurtarılıyor... İşte o anlar.