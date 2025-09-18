Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu: 7 personel, helikopterle kurtarılıyor | Video
Kocaeli Kandıra'da sabah saatlerinde "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kayaklıklara çarptı. Kıyıya oturan gemideki mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Gemide buluanan 7 personel, helikopterle kurtarılıyor... İşte o anlar.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:48
04:17
00:55
02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56
01:33
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 18.09.2025 | 08:56
00:12
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 17.09.2025 | 11:08
02:32
01:31
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 17.09.2025 | 10:57
00:44
01:18
Bursa'da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 17.09.2025 | 09:47
02:00
01:23
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 16.09.2025 | 15:27
01:07
01:17
Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı | Video 16.09.2025 | 15:27
03:17
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video 16.09.2025 | 13:37
05:16
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 16.09.2025 | 13:03
01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50