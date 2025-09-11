Kocaeli'de terlik hırsızı kamerada: Eskiyi bıraktı, yeniyi götürdü | Video 11.09.2025 | 14:11 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmana giren iki şüpheli, zorladıkları kapıları açamayınca daire önündeki iki çift ayakkabıyı çaldı. Şüphelilerden birinin kendi terliklerini de olay yerinde bıraktığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Osmangazi Mahallesi Beyazıt Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli, hırsızlık amacıyla binaya girdi. İki farklı dairenin kapısını zorlayarak açmaya çalışan ancak başarılı olamayan şüpheliler, dairelerden birinin önünde duran iki çift yeni ayakkabıyı çaldı. Şüphelilerden biri, kendi terliklerini apartmanda bırakarak çaldığı ayakkabıyı giydi.Şüphelilerin binaya giriş çıkışları güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin binaya ayrı ayrı girdiği, bir süre sonra kapüşonlarını takarak çıktığı ve tekrar geri döndüğü anlar yer alıyor.Bina sakinlerinden Ali Hanbaba, yaptığı açıklamada, olayın sabah 05.00 sıralarında yaşandığını söyledi. Şüphelilerin hareketlerini güvenlik kamerasından izlediklerini belirten Hanbaba, şöyle konuştu:"İki tane genç geliyor. Karşı komşunun demir kapısının orada duruyorlar. Birisi orada gözcülük yapıyor, birisi binaya giriyor. Yaklaşık bir, iki dakika sonra çıkıyor. Ardından ikisi birlikte giriyorlar. Bir-iki dakika sonra tekrar çıkıyorlar, ikisi birlikte bir daha giriyorlar. Yani 3 defa binaya giriş çıkış yapıyorlar""Kendi terliklerini burada bırakmış"Şahısların kapıları açamadıklarını ifade eden Hanbaba, "Bir daireden iki tane yeni ayakkabı beğeniyorlar, onları alıp gidiyorlar. Biri, kendi terliklerini de buraya bırakıp gidiyor. Ayakkabısı çalınan karşı komşum şikayetçi oldu. Bugün büyük bir ihtimalle polisler gelecek, sonucu bekliyoruz" dedi.