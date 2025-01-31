KOM ekiplerinden Aydın merkezli eş zamanlı operasyon: 9 ton etil alkol ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 11:30 Aydın merkezli gerçekleştirilen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı operasyonu kapsamında 9 ton etil alkol ele geçirildi. 15 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü 2024 Kasım ayında çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Aydın başta olmak üzere; Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir illerinde yapılan aramalarda; 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 adet solvent ayrıştırma makinası, 630 adet 5 litrelik boş bidon, bin 500 adet kapak ve tıpa, 15 adet şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da; Aydın'da S.Ç., S.K., E.D., H.D., İzmir'de G.Ç., Muğla'da E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.