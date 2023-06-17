Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı! O anlar kamerada | Video
Çekmeköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği lüks cip bir pastaneye daldı. Savaş alanına dönen pastanede bulunan 4 kişi ile cipin sürücüsü hafif yaralandı. Cipin pastaneye daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pastanenin işletmecisi Ensar Demirci, "Bayan müşterimiz park için yanaşıyor. Önce yavaşlıyor sonra fren yerine gaza basınca buradan kaldırımı aşıp içeri giriyor. Çalışan personel vardı 4 5 kişi. Tam vardiya başlamamıştı. Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10, 15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.
Kaza anı kamerada
Cipin pastaneye daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan cipin bir anda pastaneye daldığı görülüyor.
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