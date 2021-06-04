Konya 25 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde pancar tarlada 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.
Konya'da sık sık Karapınar ilçesinde rastlanan ve sayıları 600 bulan yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruk bu kez Cihanbeyli ilçesinin Günyüzü Mahallesi'nde oluştu. Çiftçi Talip Bağcı, pancar ektiği tarlayı kontrol etmek için gittiğinde obruk oluştuğunu fark etti. Ardından durumu mahalle muhtarı aracılığıyla jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine 20 metre çapında 15 metre derinliğinde oluşan obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı. Tarlaya gelen diğer çiftçilerde obruğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.