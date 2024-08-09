Video Yaşam Konya’da kaçakçılık operasyonlarında 21 kişi yakalandı | Video
Konya’da kaçakçılık operasyonlarında 21 kişi yakalandı | Video

Konya’da kaçakçılık operasyonlarında 21 kişi yakalandı | Video

09.08.2024 | 10:25

Konya’da KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, cep telefonu, akaryakıt, sahte zemzem suyu, tarihi eser, kurusıkı tabanca ve tabanca parçası ele geçirilirken 21 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 11 iş yeri, 1 ev ve 7 araçta arama yapıldı.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 115 adet cep telefonu, 8 milyon 885 bin adet boş makaron, 139 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 500 paket sigara, 585 kilo kıyılmış tütün, 30 adet elektronik sigara, 20 kilo nargile tütünü, 779 adet gümrük kaçağı emtia ve bilinen markalara ait 5 bin 250 adet sahte cihaz etiketi, 745 litre kaçak akaryakıt, 12 bin 300 litre etil alkol, 100 adet tıbbi ürün, bin 910 litre sahte zemzem suyu ve 63 adet sikke ele geçirildi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TABANCA VE TABANCA PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ
Beyşehir KOM Büro Amirliği görevlilerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan 2 araçta ise bin 560 adet tabanca parçası ve 500 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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