Video Yaşam Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video
Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video

Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video

06.04.2025 | 08:34

Konya’da bir sitede görevli olarak çalışan kişi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen site sakinini otoparkta av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede görevli olarak çalışan Gültekin Y. aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i otoparka indiği sırada av tüfeği ile ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Katil zanlısı Gültekin Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 01:10
Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 06.04.2025 | 08:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.04.2025 | 15:42
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 01:09
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 05.04.2025 | 15:40
Konya’daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 01:39
Konya'daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 05.04.2025 | 15:29
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 01:24
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 05.04.2025 | 15:24
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 01:01
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 15:16
Karabük’te 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 01:25
Karabük'te 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 05.04.2025 | 15:01
Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı | Video 02:08
Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı | Video 05.04.2025 | 14:35
Batman’da kasten öldürme olayında 3 kişi tutuklandı | Video 00:33
Batman'da kasten öldürme olayında 3 kişi tutuklandı | Video 05.04.2025 | 14:06
Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video 02:09
Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video 05.04.2025 | 12:53
2 yaşındaki minik Alkım kreşteki çocuklar tarafından darbedildi, ailesi şikayetçi oldu! İşte o anlar | Video 04:20
2 yaşındaki minik Alkım kreşteki çocuklar tarafından darbedildi, ailesi şikayetçi oldu! İşte o anlar | Video 05.04.2025 | 12:42
Sarıyer’de İETT otobüsüne saldırıp camları yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 01:12
Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırıp camları yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 05.04.2025 | 12:15
Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü böyle çarptı | Video 01:59
Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü böyle çarptı | Video 05.04.2025 | 11:41
Pendik’te otomobil TIR’ın altına girmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:08
Pendik'te otomobil TIR'ın altına girmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.04.2025 | 11:40
Son Dakika: Pendik’te otomobil TIR’ın altında girdi: 4 ölü var! | Video 04:12
Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: 4 ölü var! | Video 05.04.2025 | 10:47
Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 1’i sürücü 20 yaralı | Video 01:18
Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı: 1'i sürücü 20 yaralı | Video 05.04.2025 | 10:38
İstanbul Havalimanı’nda 455,2 kilo uyuşturucu ele geçirdi | Video 01:36
İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo uyuşturucu ele geçirdi | Video 05.04.2025 | 10:09
İzmir’de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video 03:16
İzmir'de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video 05.04.2025 | 09:47
Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı! | Video 01:40
Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı! | Video 05.04.2025 | 09:47
Otomobil değil silah deposu! 44 tabanca ele geçirildi | Video 01:44
Otomobil değil silah deposu! 44 tabanca ele geçirildi | Video 05.04.2025 | 09:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY