Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video
Konya’da bir sitede görevli olarak çalışan kişi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen site sakinini otoparkta av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Katil zanlısı Gültekin Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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