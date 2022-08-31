Konya'da komşular arasında saman tozu kavgası: 2 ölü, 3 yaralı | Video

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Konya’da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaraladı. Olay yerine gelen ekiplere direnen ve tüfekle ateş eden katil zanlısı ise polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine yaralı ele geçirildi.
POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, EKİPLERİN KARŞILIK VERMESİYLE YARALI ELE GEÇİRİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın şüphelisi Nurettin Altunkaya, adrese gelen polislere de ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Nurettin Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi. Aileler arasında uzun yıllardır aynı konu sebebiyle ara ara tartışmalar yaşandığı, şüpheli Nurettin Altunkaya'nın daha önceden "Adam öldürmek" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen Erdemir ailesinin yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.