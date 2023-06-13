Video Yaşam Köpek, ailesinin yanındaki küçük çocuğa böyle saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video
Köpek, ailesinin yanındaki küçük çocuğa böyle saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

Köpek, ailesinin yanındaki küçük çocuğa böyle saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

13.06.2023 | 12:50

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. Çocuk yüzünden yaralanırken, aile üyeleri taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

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Olay, cumartesi günü Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi. Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı. Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı. Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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