Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
02:08
Bursa'da apartmanda çıkan yangın panik oluşturdu | Video 15.09.2022 | 16:40
01:00
03:55
Diyarbakır’ın ilk kadın minibüs şoförü direksiyon başında | Video 15.09.2022 | 16:28
01:00
04:03
Köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuk 22 gün sonra taburcu oldu | Video 15.09.2022 | 16:09
04:10
Bayrampaşa’da bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 15:41
00:17
Yağmacılar Trabzon'da yakalandı | Video 15.09.2022 | 15:05
00:56
Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video 15.09.2022 | 15:41
08:41
02:13
Sultanbeyli'de 'zincir' operasyonunda depo baskını: 3 gözaltı | Video 15.09.2022 | 15:25
02:22
00:56
Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 tutuklama | Video 15.09.2022 | 14:52
01:27
Minibüse çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada | Video 15.09.2022 | 14:38
00:52
Tekirdağ’da kaçak alkole jandarma baskını | Video 15.09.2022 | 14:20
02:05
Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 14:14
01:01
06:36
01:38
AVM önündeki silahlı kavgada yeni detaylar ortaya çıktı | Video 15.09.2022 | 13:51
02:39
İstanbul'da 'Zincir' operasyonu': 10,5 ton etil alkol ele geçirildi | Video 15.09.2022 | 13:39
Konya’nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut Ünlü'nün, hastanedeki tedavisi tamamlandı. Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, “Umut’un yara bakımları evde tedavi edilebilir şekle geldiği için Umut’u taburcu ediyoruz” dedi.
"UMUT'U BUGÜN TABURCU EDİYORUZ"
22 günlük tedavi sürecinin ardından Umut Ünlü'nün dikişleri alındığını anlatan Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, "Umut'un kafa tasında, karnında sırtında ve kasıklarında dikişleri vardı. Bugün itibariyle bütün dikişleri alındı, şuan hiçbir dikişi kalmadı. Yara bakım tedavileri evde tedavi edilebilir düzeye geldi ve bundan sonra Umut'un tedavisi evde devam edecek. Bu süreçte ise Umut, cildiye bölümüne gelmeye devam edecek. Eğer bu süreçte gerek görülürse plastik cerrahi bölümüne de gelecek. Umut'un şu anda morali, neşesi yerinde, en son 2 gün önce çocuk psikiyatri uzmanımız değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucu psikolojisinin yerinde olduğunu ilaç tedavisinin gerek olmadığını söyledi. Herhangi bir şikayet olursa kontrole gelmesi gerektiğini ifade etti. Genel olarak psikolojisi iyi durumda ve yara bakımları da evde tedavi edilebilir düzeyde olduğu için Umut'u bugün taburcu ediyoruz" dedi.
Öte yandan, 22 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olacağı için heyecanlı olan 8 yaşındaki Umut Ünlü, "Eve gidince kuzenlerimi gezeceğim, okulu özledim" dedi.