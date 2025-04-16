Video Yaşam Köpek saldırısında yaşadığı korku dolu anları unutamayan kadın sokağa çıkamıyor | Video
Köpek saldırısında yaşadığı korku dolu anları unutamayan kadın sokağa çıkamıyor | Video

Köpek saldırısında yaşadığı korku dolu anları unutamayan kadın sokağa çıkamıyor | Video

16.04.2025 | 09:44

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Zekiye Atmış, yaşadığı korku dolu anlar sonrası korkusundan sokağa çıkamıyor. Bacağından yaralanan Atmış'ın köpeklerin saldırısına uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan günü akşam saatlerinde işten eve dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan kadın, bacağından yaralandı. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen Atmış, sokağa çıkmaya korkusundan evinin balkonundan dışarıyı izliyor. Köpeklerin saldırısından yaralanan Atmış'ın yaşadığı korku dolu anlar ve köpek sürüsüyse güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU SALDIRIDAN DOLAYI SOKAĞA ÇIKAMIYORUM VE BALKONDAN DIŞARIYI İZLİYORUM"
Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Zekiye Atmış, "Doğu Park Sitesi'nden çıkarken, saat 18.00'de iş çıkışında yolda yürürken hiç görmediğim bir şekilde 3 köpeğin saldırısına uğradım. Onları görmedim ve nerede olduklarının bile farkında olmadan hemen iki bacağıma saldırdılar. Köpekler pantolonumu paramparça yaptılar ve yere düşürdüler beni. Ben de canımı kurtarabilmek için bağırdım ve insanların sayesinde canımdan olmadım. Baldırımdan ve dizüstünden ısırdı. Bu saldırıdan dolayı sokağa çıkamıyorum ve balkondan dışarıyı izliyorum. Yarın bir gün işe başlayacağım zaman nasıl gideceğimi şimdiden düşünüyorum. Pantolonumu hemen üstümden çıkarttılar onu görmemem için çöpe attılar. Ben de bir yan etki yaptığı için şimdiye kadar toparlanamıyorum, uykularımda bile o korkuyu hissediyorum. İki omuzdan ve dün 2 tane de bacağımdan serum yedim, tedaviler devam ediyor" dedi.

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