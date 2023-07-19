Köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı | Video
Küçükçekmece’de bir sitenin girişinde bulunan sokak köpeğini sevmeye çalıştığı sırada köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı. Yürümekte zorluk çeken kadın saldırgan sokak köpeklerine çözüm bulunmasını istiyor.
Yaşadığı köpek saldırısını anlatan Güler Bilge, "Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Çok fazla sokak köpeği var. Daha öncede tanıdıklarımız arkadaşlarımızın çocuğunu ve kızımı da kovalamıştı. Pazartesi gecesi 23.00'da markete giderken benim çocuğumun da parkta olabileceğini düşündüm. Kaykay parkının hemen arkasında yürürken bir köpek bana doğru yavaş yavaş geldi. Kendisini sevdirmeye geliyor sandım. O sırada arkadan dolanıp sağ baldırımı ısırdı. Tek ısırıkta bacağımı parçaladı. Saldırıya yönelik bir belirti vermediği için şaşırdım. Sonra diğer bacağıma yönelince ben çığlık atıp kovalamaya çalıştım. Ben bağırdıkça köpek etrafımda dönüp ısıracak bölge arıyor. Ben bağırıp çağırıp elimi yere eğince kaçtı. Orada bulunan gençler yanıma koşup geldi. Ayağımdaki terlik kandan ayağıma yapıştı" diye konuştu.
Sokak köpeklerine çözüm bulunmasını istediklerinde hayvan düşmanı ilan edildiklerini belirten Bilge, "Eşim gelince hastaneye gittik. Hastanede gerekli tedavi ve aşıları yaptılar. Köpeğin kuduz olup olmadığını etin reaksiyonundan anladıkları için normalde dikiş atmıyorlar. Toplamda 4 dikiş attılar. Şuanda kuduzla alakalı bir belirti yok. Şuanda kendi işini gücünü yapamayacak duruma geldim. Hayvan severler acaba neden saldırdı, sen köpeğe ne yaptın diye inanılmaz bir saldırıya geçiyorlar. Ayağımın üzerine basamıyorum. Kayınpederimin değneğini kullanıyorum. Ayağımın kaslarını parçaladığı için sadece parmak ucuma basarak yürüyebiliyorum" dedi.
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