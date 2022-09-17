Korku dolu 7 dakika! Kılıçlı silahlı soygunun detayları akıllara durgunluk verdi | Video

Ankara'da suç makinası 4 azılı hırsız girdiği dairede, yatak odasında uyuyan genç adamın boğazına kılıç, başına silah dayadı. Gasp edilen M.D.'nin zanlıların giydiği spor ayakkabılarını tarif etmesinin ardından 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerin inceleyen ekipler olayın üzerinden 24 saat geçmeden zanlıları yakaladı. Korku dolu anları SABAH'a anlatan M.D. "Hayatımın sonuna geldiğimi hissettim. Gözleri dönmüş gibiydiler. 7 dakika süren olay 70 yıl gibi geldi" dedi.

Ankara'da gece saatlerinde yaşanan gasp olayı akıllara durgunluk verdi. Suç makinası olan 4 azılı hırsız oto yıkamacı da hazırladıkları plan sonrasında hedef olarak seçtikleri lüks dairenin etrafında keşif yaparak güvenlik kamerasının açısında olmayan ve kaçış güzergahının kolay olduğunu düşündükleri bahçe katındaki daireye girip, yatak odasında uyuyan genç adamın boğazına kılıç, başına silah dayayarak etkisiz hale getirdi.

Hırsızlara direnen genç adam, silah kabzası ve kılıç darbesi ile yaralanmasının ardından gasp edildi. Polisin zanlıları yakalaması ise uzun sürmedi.

Gasp edilen M.D.'nin zanlıların giydiği spor ayakkabılarını tarif etmesinin ardından 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden zanlıları yakaladı. Korku dolu anları SABAH'a anlatan M.D. "Hayatımın sonuna geldiğimi hissettim. Gözleri dönmüş gibiydiler. 7 dakika süren olay 70 yıl gibi geldi" dedi.

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde gece yaşanan korkunç olay akıllara durgunluk verdi. Bir firmada müdür olan 42 yaşındaki M.D. gece saatlerine kadar çalışmasının ardından ofisini kaparak bir alt katta bulunan dairesini dinlenmek için indi. Havanın da sıcak olmasından dolayı bahçe katında bulunan dairesinin balkon kapısını açık bırakarak yatak odasına uyumaya gitti.

OTO YIKAMACIDA PLAN

Azılı hırsızlar gözünü lüks sitede bulunan daireye dikti. Bölgeye hakim olan hırsızlardan biri soygun yapılabilecek daireyi arkadaşlarına anlattı. M.Ü., A.S.A., B.A. ve Ö.K. oto yıkamacıda bir araya gelerek plan yaptı. Hedef olarak seçtikleri dairede keşif yapan hırsızlar, güvenlik kamerasının acısında olmayan ve kaçış güzergahının kolay olduğu daireye belirledi.

OMUZ VEREREK BALKONA ÇIKTILAR

Yanlarına kılıç, silah tıbbi maske alan zanlılar gece lüks sitede bulunan dairenin yakınına gelerek gözetlemeye başladı. Bahçe katındaki balkon kapısının açık olduğu gören hırsızlar, gece saat 03.00'a kadar bekledi. Saat geldiğinde ise, planı devreye sokan azılı hırsızlardan M.Ü. ile B.A. daireye girmek için A.S.A ile Ö.K. ise gözetleme yapmak üzere anlaştı. M.Ü. bahçe katından bulunan dairenin balkon kısmına gelerek arkadaşı B.A.'ya omuz vererek balkona tırmanmasının ardından kendisini yukarıya çektirdi.

BOĞAZINA KILIÇ KAFASINA SİLAH DAYANDI

Azılı hırsızlar aldıkları maskeleri yüzlerine takmalarının ardından ellerinde bulunan silah ve kılıç ile birlikte uykuda olan M.D.'nin yatak odasına girerek etkisiz hale getirmeye çalıştı. M.D. uyku sersemliği ile olan biteni anlamaya çalışırken birden boğazına kılıç ve başına silah dayandığını fark etti. M.D. müdahale etmeye çalıştığı sırada kılıç iki parmağını kesti.

Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş hırsızlar, silahın kabzası ile M.D.'nin kaşına diğeri ise gözüne kılıcın sapı ile vurdu. Hırsızlar, kanlar içinde kalan M.D.'den evde bulunan paraları getirmesini istedi. M.D. İçerisinde 15 bin lira bulunan cüzdanı teslim ederken hırsızlarda evde bulunan 3 cep telefonu gasp etti. Korku dolu anların ardından hırsızlar, M.D.ye yerinden kıpırdamamasını söyleyerek girdikleri balkondan atlayarak otomobille kaçtı.

OTO YIKAMACIDA PARA PAY EDİLDİ

Gözü dönmüş azılı hırsızlar, kaçmalarının ardından bensiz istasyonuna gelerek giydikleri kıyafetleri değiştirdi. Hırsızlardan biri ertesi gün çaldıkları telefonları sattı. Plan hazırladıkları oto yıkamacıda bir araya gelen zanlılar çaldıkları telefon parası ve gasp ettikleri 15 bin lirayı kendi aralarında bölüştü.

SPOR AYAKKABISI DETAYI

Korku dolu gecenin şokunu üzerinden atan M.D. evde bulunan telefonların çalınması üzerine yardım için komşularına koştu. M.D.'yi kanlar içerinde gören komşuları olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, zanlıların eşkalini üzerinde çalışma başlattı. Yaralanan M.D. zanlıların eşkalini verirken olay yaşandığı sırada zanlıların spor ayakkabı giydiklerini dikkatini çektiğini söyledi. M.D. zanlıların giydiği ayakkabıların markasını ve rengini de polis ekiplerine tarif etti.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Özel ekip, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye aldı. Zanlıların peşine düşen Gasp Büro Amirliği, 100 saat süren güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliklerini tespiti ile birlikte mağdurun vermiş olduğu spor ayakkabı detayı ile birebir uyuştuğunu belirledi. 24 saat içinde olayı çözen Asayiş Şube Müdürlüğü, adım adım izini sürdüğü zanlılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla M.Ü., A.S.A., B.A. ve Ö.K.'yı gözaltına aldı. Zanlıların, nitelikli dolandırıcılık, yaralama, gasp, yağma ve uyuşturucu madde suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HAYATIMIN SONUNA GELDİM"

Firma müdürü M.D. korku dolu gecede yaşadıklarını SABAH'a anlattı. M.D., "Gece geç saatlere kadar çalışmamın ardından ofisimi kapatarak bir alt katta bulunan daireme indim. Havanın sıcak olmasından dolayı balkon kapısı açık bırakarak uyumak için yatak odama gittim. Daire yüksek giriş olduğu için aklıma böyle bir şey gelmedi. Gece geç saatlerde üzerime iki kişi saldırdı. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Beni yataktan kaldırıp üzerime oturmaya çalıştılar. O sırada müdahale etmek isterken kılıç parmaklarımı kesti. Ardından boğazıma kılıcı diğeri de hemen silahı kafama dayadı. Konuşmaya çalıştığım sırada silahın kabzası ile kaşıma vurması sonucu açıldı. Acılar içerisindeyken diğeri kaldırarak bu seferde kılıcın sapı ile gözüme vurdu. O an hayatımın sonuna geldiğimi düşündüm" dedi.

"7 DAKİKA 70 YIL GİBİ GELDİ"

M.D. korku dolu anların devamında ise şunları aktardı:

"Hırsızlar evde bulunan telefonları aldılar. Ardından bana evde bulunan parayı getirmemi söylediler. Ardından canımdan olacağımı düşünerek para dolu cüzdanı getirerek teslim ettim. Bana, 'yerimden kıpırdamam' konusunda uyarıda bulunarak kaçtılar. Olayı şokunu üzerinden atınca kanlar içerisinde üst komşulara çıkarak yardım istedim.



Onlarda sağlık ve polis ekiplerine haber vermişler. Ankara Gasp Büro Amirliği'nden gelen ekip eşkallerini istedi. Güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. O an fark ettiğim hiçbir kameranın benin evimi çekmediği kör noktada kaldığıydı. Bunu bilerek burayı seçmişler. Olay 7 dakika sürdü ancak 70 yıl gibi geldi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Gözleri dönmüş gibiydiler. Onlar kaçabileceklerini düşündüler ama 24 saat geçmeden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yakalandı ve adalete teslim edildiler."