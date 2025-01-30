Korkunç iddia: Baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı! Bebek kanlar içinde kaldı | Video
Ankara'da, 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaralayan babanın, eşini de alıkoyarak yardım istemesine engel olduğu iddia edildi.
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