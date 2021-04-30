Koronavirüs baskınında balkondan atlayıp belini kırdı | Video

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı. Bir kıraathaneye baskın yapıldı. 19 kişiye 52 bin lira para cezası uyguladı. Polisten kaçmak isteyen bir kişi tıpkı çocuklar gibi perdenin arkasına saklandı. Bir diğeri ise balkondan kaçmak isterken yere düşerek belini kırdı...

Koronavirüs vaka sayılarının kritik seviyeleri görmesiyle denetimleri sıklaştıran Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde açık olduğu belirlenen bir kıraathaneye baskın düzenledi. İçeride kumar oynandığını tespit eden Esenyurt Polisi, sorumlulara cezai işlem uygulamak için adreste arama çalışması gerçekleştirdi.

BALKONDAN ATLAYIP BELİNİ KIRDI

Bu esnada ceza yememek için polisten kaçmaya çalışan bir kişi, ikinci katta bulunan kıraathanenin balkonundan alt kattaki balkona inmek istedi. Ancak ayağının takılmasıyla yere düşen adam, cezadan kaçmak isterken belini kırdı. Öte yandan polisten saklanmaya çalışan bir başkası ise ilginç bir yola başvurdu. Tıpkı çocuklar gibi perdelerin arkasına geçen adam ayaklarının göründüğünden bihaber halde polisin gitmesini bekledi. Durumu fark eden polis ekipleri gizlenen adamı saklandığı yerden çıkararak cezai işlem uyguladı.

19 KİŞİYE 52 BİN LİRA CEZA

Esenyurt Polisi, kıraathanede bulunan 19 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 52 bin 35 lira cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.