Kreşte skandal görüntüler! Çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma başlatıldı | video
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MERSİN'de, kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin işine son verildi.
Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.