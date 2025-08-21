Video Yaşam Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video

Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video

21.08.2025 | 14:04

Bitlis'in doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü'nde gezi yapan bir vatandaş, kucağında bebekle dolaşırken uğradığı ayı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı. Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen saldırı anları cep telefonuna yansıdı. Olayda büyük panik yaşanırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü. Olayın ardından bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video 00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video 21.08.2025 | 14:04
TEM’de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 02:17
TEM'de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 21.08.2025 | 13:49
Avcılar D-100’de minibüs alev alev yandı | Video 03:30
Avcılar D-100'de minibüs alev alev yandı | Video 21.08.2025 | 13:42
Esenyurt E5’te korku dolu anlar! Alev alev yanarken trafikte ilerledi | Video 03:01
Esenyurt E5'te korku dolu anlar! Alev alev yanarken trafikte ilerledi | Video 21.08.2025 | 13:42
Beçin Kalesi’nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video 06:20
Beçin Kalesi'nde 3 bin yıllık kremasyon mezarlar bulundu | Video 21.08.2025 | 12:51
Esenyurt E-5’te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 07:42
Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 21.08.2025 | 12:29
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 00:17
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 21.08.2025 | 12:27
Beylikdüzü’nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 01:05
Beylikdüzü'nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 21.08.2025 | 11:37
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 02:15
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 21.08.2025 | 11:12
Beyoğlu’nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 00:36
Beyoğlu'nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 21.08.2025 | 10:42
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 01:28
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 21.08.2025 | 10:33
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 00:45
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 21.08.2025 | 10:31
Kapadokya’da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 00:30
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 21.08.2025 | 10:03
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 02:36
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 21.08.2025 | 09:38
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
Tarsus’ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 01:58
Tarsus'ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 21.08.2025 | 09:33
Denizde ölümle burun buruna geldi: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı | Video 03:25
Denizde ölümle burun buruna geldi: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı | Video 21.08.2025 | 09:24
İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru goril ’Zeytin’ Nijerya yolcusu | Video 07:48
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video 21.08.2025 | 08:59
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 03:52
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 21.08.2025 | 08:51
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:40
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 21.08.2025 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY