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Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum Jimnastikçi olacaktı

Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum Jimnastikçi olacaktı

01.11.2024 | 18:24

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle otomobiliyle çarptığı bisikletliyi yaralayan kadının yargılanmasına başlandı. Mağdur çocuğun annesi görülen duruşmada sanık kadın sürücüden şikayetçi olarak “benim oğlum 5-6 yıldır jimnastik sporu ile uğraşıyordu. Bu kaza yüzünden jimnastikçi olamayacak” dedi.

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