Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum Jimnastikçi olacaktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle otomobiliyle çarptığı bisikletliyi yaralayan kadının yargılanmasına başlandı. Mağdur çocuğun annesi görülen duruşmada sanık kadın sürücüden şikayetçi olarak “benim oğlum 5-6 yıldır jimnastik sporu ile uğraşıyordu. Bu kaza yüzünden jimnastikçi olamayacak” dedi.