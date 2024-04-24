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Video Yaşam Küçükçekmece'de kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı | Video
Küçükçekmece'de kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı | Video

Küçükçekmece'de kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı | Video

24.04.2024 | 13:58

Küçükçekmece’de kuyumcu dükkanını soyan 3 kişiden biri çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü. Bu sırada kuyumcu silahını çekerek defalarca ateş etti. Kuyumcu dükkanı önünde yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 soyguncudan biri kapı önünde yakalanıp dövülürken silah çeken diğer 2 soyguncuyu esnaf sandalye ile kovalıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay ,saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 kişi, kuyumcuya girerek vitrinde bulunan altınları almaya çalıştı. Kuyumcu, şüphelileri durdurmaya çalışırken silah kabzasıyla yaralandı. Vitrinde bulunan altınların bir kısmını alan şüpheliler olay yerinden kaçmaya çalışırken kuyumcu peş peşe ateş etti.

Şüphelilerden biri çevredekiler tarafından yakalandı. Sandalye ile vurulan şüpheli yere yatırıldıktan sonra linç edilmek istendi. Diğer iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören Turan Şeker, "3 hırsız kuyumcuya girmiş. dükkanı soyuyorlardı. Bir hırsız camı kırıp dışarı çıkarken, vatandaşlar onu etkisiz hale getirdi. İki kişi silah sıkarak kaçtılar. Sonra polisler geldi. Yerlerde mermi kovanları var. Tezgahtaki bilezikleri çantaya doldurup götürdüler" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kuyumcu dükkanı önünde yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 soyguncudan biri kapı önünde yakalanıp dövülürken silah çeken diğer 2 soyguncuyu esnaf sandalye ile kovalıyor. Esnafın üzerine geldiğini gören 2 soyguncu hızla uzaklaşıyor

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