Video Yaşam Küçükçekmece'de özel üniversite binası çökmüştü! Hasarın boyutu drone ile görüntülendi | Video
Küçükçekmece'de özel üniversite binası çökmüştü! Hasarın boyutu drone ile görüntülendi | Video

Küçükçekmece'de özel üniversite binası çökmüştü! Hasarın boyutu drone ile görüntülendi | Video

24.10.2022 | 08:56

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KÜÇÜKÇEKMECE'de Arel Üniversitesi binasında çökme sonrası hasar gündüz drone ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 16.00 sıralarında Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi'nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile otellere yerleştirildi.

BİNADA BÜYÜK HASAR
Çökme sonrası üniversite binasında büyük hasar oluştu. Hasar drone ile havadan görüntülendi

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