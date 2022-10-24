Küçükçekmece'de özel üniversite binası çökmüştü! Hasarın boyutu drone ile görüntülendi | Video
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KÜÇÜKÇEKMECE'de Arel Üniversitesi binasında çökme sonrası hasar gündüz drone ile görüntülendi.
BİNADA BÜYÜK HASAR
Çökme sonrası üniversite binasında büyük hasar oluştu. Hasar drone ile havadan görüntülendi