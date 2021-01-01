Video Yaşam Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video

Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video

Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video
01.01.2021 | 16:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video 02:34
Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video 01.01.2021 | 16:54
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı | Video 01:37
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı | Video 01.01.2021 | 16:55
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video 00:45
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video 01.01.2021 | 16:55
Hatay İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü | Video 01:20
Hatay İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü | Video 01.01.2021 | 16:42
Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama Başkasına gitmesin diye... | Video 04:36
Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama "Başkasına gitmesin diye..." | Video 01.01.2021 | 15:43
Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video 00:50
Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video 01.01.2021 | 16:09
Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01:41
Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01.01.2021 | 15:53
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması Çocuklarını korumak... | video 02:38
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması "Çocuklarını korumak..." | video 01.01.2021 | 15:49
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01:16
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01.01.2021 | 15:39
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 01.01.2021 | 15:43
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01:33
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01.01.2021 | 14:34
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 03:45
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 01.01.2021 | 14:33
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 00:30
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 01.01.2021 | 15:06
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 00:22
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 01.01.2021 | 15:05
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 01.01.2021 | 14:39
Acil tıp teknisyeninin hayatını kurtardığı adam vefat etti | Video 01:51
Acil tıp teknisyeninin hayatını kurtardığı adam vefat etti | Video 01.01.2021 | 14:47
Sakarya'da polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Sakarya'da polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 01.01.2021 | 14:13
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video 03:00
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video 01.01.2021 | 12:36
Aracın içine yaptığı gizli bölmeden silah çıktı | Video 00:46
Aracın içine yaptığı gizli bölmeden silah çıktı | Video 01.01.2021 | 12:34
Sancaktepe'de terasta havai fişek patlatan gençler facianın eşiğinden döndüler | Video 00:34
Sancaktepe'de terasta havai fişek patlatan gençler facianın eşiğinden döndüler | Video 01.01.2021 | 12:20

Fatih Kumkapı'da onlarca kişi sokağa çıkarak maskesiz sosyal mesafesiz oyun havası eşliğinde yeni yıla girdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapmasında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı. Önlemler kapsamında yılbaşı kutlamaları da yasaklandı. Ancak dün kısıtlama sırasında Kumkapı'da sokağa çıkan onlarca kişi sosyal mesafesiz maskesiz oyun havası eşliğinde oynadı. O anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA