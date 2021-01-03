Kuş sürüsüne giren THY’nin kargo uçağı geri döndü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada | Video 03.01.2021 | 15:49
00:54
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri mest etti | Video 03.01.2021 | 15:28
00:53
Kuş sürüsüne giren THY’nin kargo uçağı geri döndü | Video 03.01.2021 | 15:24
01:53
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü | Video 03.01.2021 | 15:09
01:58
Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi | Video 03.01.2021 | 14:59
02:09
2 genci öldürerek gömen şüpheliler: "İyi çekin" | Video 03.01.2021 | 14:44
00:41
Sokak aralarındaki hız kazayla son buldu... O anlar kamerada 03.01.2021 | 14:22
00:35
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 03.01.2021 | 14:22
00:21
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın | Video 03.01.2021 | 14:03
02:00
01:11
TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada | Video 03.01.2021 | 12:21
02:26
Evi yanarken canlı yayın yaptı | Video 03.01.2021 | 12:06
02:41
Başakşehir'de feci kaza: Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi | Video 03.01.2021 | 11:46
04:02
Jandarma’nın Doğa Timi iş başında | Video 03.01.2021 | 11:13
07:38
Kadın kılığında otoparka girdi, 5 milyonluk lüks cipi çaldı | Video 03.01.2021 | 11:01
07:10
İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 03.01.2021 | 10:42
03:13
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada | Video 03.01.2021 | 10:02
00:34
Çeşmeden su içen tavuk görenlere tebessüm ettirdi | Video 03.01.2021 | 09:45
02:05
Sokakta çay içerken yakalandılar, polisten böyle kaçmaya çalıştılar | Video 03.01.2021 | 09:41
Turkısh Cargo’nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi. Burun kısmında meydan gelen hasar nedeniyle uçak, Atatürk Havalimanı’na geri döndü.
Edinilen bilgiye göre Turkısh Cargo'nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı bu sabah saat 08.40'ta Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra ise beklenmedik bir şekilde uçak, kuş sürüsüne girdi. Yaşanan durum nedeniyle kargo burun kısmında hasar meydana gelen uçak, tekrar Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçen uçağın pilotu, gerekli izni aldıktan sonra yaklaşık 30 dakika Marmara Denizi üzerinde atıp yakıt boşaltarak iniş ağırlığına ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Seferden çekilen uçak ise hasar tespit ve gerekli bakımlar için teknik hangara çekildi.