Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı | Video
Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Asker eğlencesinin olduğu alanda iki adet boş kovan ve 1 adet kurusıkı tabancaya ait boş kovan olduğu görülmesi üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli çalışma yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ise asker eğlencesinde tabanca ile havaya ateş eden şahsın silahı park halindeki bir araca koyduğu bilgisine ulaşıldı. Bahse konu araçta yapılan aramada bagaj kısmında, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi.
Tabancanın sahibi H. E. isimli şahıs yakalanırken, konuyla ilgili olarak, S. C. Ç isimli şahsa kurusıkı tabanca taşımaktan dolayı 11 bin 977 TL idari işlem yapıldı. El svabı alınan şahıs ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
El svabı alınan H.E isimli şahıs ise Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alındı. Konuyla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.
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