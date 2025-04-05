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Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı | Video

Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı | Video

05.04.2025 | 14:35

Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Merkez Hilalkent Mahallesi B22 Blok önünde asker eğlencesinden silah sesi geldiği anonsu üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bahse konu adrese intikali esnasında bel kısmına tabanca sokan bir şahsın görevlileri görünce kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu S. C. Ç isimli şahıs yakalanırken, şahsın kaçtığı güzergah kontrol edildiğinde boşluk alanda çimlerin üzerinde, kurusıkı tabanca ve tabancaya takılı şarjör, şarjör içerisinde bir adet dolu kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Asker eğlencesinin olduğu alanda iki adet boş kovan ve 1 adet kurusıkı tabancaya ait boş kovan olduğu görülmesi üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli çalışma yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ise asker eğlencesinde tabanca ile havaya ateş eden şahsın silahı park halindeki bir araca koyduğu bilgisine ulaşıldı. Bahse konu araçta yapılan aramada bagaj kısmında, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi.

Tabancanın sahibi H. E. isimli şahıs yakalanırken, konuyla ilgili olarak, S. C. Ç isimli şahsa kurusıkı tabanca taşımaktan dolayı 11 bin 977 TL idari işlem yapıldı. El svabı alınan şahıs ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

El svabı alınan H.E isimli şahıs ise Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alındı. Konuyla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.

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