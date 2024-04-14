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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video

14.04.2024 | 08:27

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CZK *** plakalı kamyonet ile 31 ACS *** plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

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