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OTOMATİK OYNAT
01:40
Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 22.08.2022 | 22:17
01:03
Lara’dan rekor mesafe | Video 22.08.2022 | 22:17
01:02
Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 22.08.2022 | 18:59
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Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video 22.08.2022 | 18:49
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Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı | Video 22.08.2022 | 18:29
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Tarsus’ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu | Video 22.08.2022 | 17:02
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Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 22.08.2022 | 15:20
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Acıkan karga restoranda karnını doyurdu | Video 22.08.2022 | 15:20
02:17
02:43
Aksaray'da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 22.08.2022 | 14:22
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Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 22.08.2022 | 14:22
01:29
Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video 22.08.2022 | 14:22
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Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4’e çıktı | Video 22.08.2022 | 13:21
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Başkent'te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video 22.08.2022 | 12:20
Lara’dan rekor mesafe...