Video Yaşam Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video
Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video

Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video

12.12.2021 | 01:43

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Doğal güzellikleri ile tarih ve kültür zengini Latmos’ta, mermercilik ortaya çıktı. Farklı ülkelerden tarih ve kültür meraklısı turistleri çeken Latmos Dağı’nda, mermercilik kalıntıları görüldü.

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