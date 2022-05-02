Levrek yakaladığını düşünürken, oltasına takılan köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı | Video
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Edirne’de bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı.
"KÖPEK BALIĞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
Köpek balığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen balık avlayan Savaş Başar İçten, "Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm. Büyük bir heyecanla oltayı sarmaya başladım. Balık suyun üstüne çıkınca köpek balığı olduğunu görünce şok oldum. Kıyıya çıkardım zarar vermeden denize bıraktım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.