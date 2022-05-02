Video Yaşam Levrek yakaladığını düşünürken, oltasına takılan köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı | Video
Levrek yakaladığını düşünürken, oltasına takılan köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı | Video

Levrek yakaladığını düşünürken, oltasına takılan köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı | Video

02.05.2022 | 09:59

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Edirne’de bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı.

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Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda balık avlayan Savaş Başar İçten'in oltasına camgöz köpek balığı takıldı. Köpek balığını kıyıya çıkaran Balıkçı İçten, ardından balığı iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı. 70 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balığın kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.

"KÖPEK BALIĞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
Köpek balığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen balık avlayan Savaş Başar İçten, "Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm. Büyük bir heyecanla oltayı sarmaya başladım. Balık suyun üstüne çıkınca köpek balığı olduğunu görünce şok oldum. Kıyıya çıkardım zarar vermeden denize bıraktım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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