Video Yaşam Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri | Video
Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri | Video

Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri | Video

26.11.2021 | 09:23

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Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan ve ‘Huzur veren mekan’ olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle büyüleyici manzaralar sunuyor.

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Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan Limni Gölü kar yağışından nasibini alarak beyaz örtüyle kaplandı.

Alanda bulunan çam ağaçlarının üzeri yer yer kalınlığı 20 santimetreyi bulan ve pamuğu andıran kar kütleleriyle kaplanırken, hava sıcaklığının özellikler geceleri sıfırın altına düşmesi nedeniyle göl yüzeyinin bir kısmı da buzla kaplandı.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak adlandırılan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın bu halini görmek isteyenler ise bölgeye akın ediyor.

Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kar yolları kapatıncaya kadar hizmet vermeye devam edecek olan alanı bu yıl yaklaşık 160 bin kişi ziyaret etti.
Doğu Karadeniz bölgesinin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkının eşsiz doğası ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlardan olduğunu kaydeden tesis işletmecilerinden Mustafa Eroğlu, kar yağışıyla birlikte hem Limni Gölü'nün manzarasının hem seyir teraslarının hem de geliş ve dönüş yolunda Zigana dağından izlenen manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu söyledi.

Kar yolları kapatıncaya kadar tesisi ziyarete açık tutmaya devam edeceklerini ifade eden Eroğlu, "Kar yağışıyla birlikte muhteşem bir görüntü çıktı ortaya. Şuanda 20 santimetre civarında kar kalınlığı var. Tüm ziyaretçilerimizi Limni Gölü'nün bu halini görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

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