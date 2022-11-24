Liseli kızların kavgasını arkadaşları sosyal medyada yayınladı | Video

Adana'da lise öğrencisi 3 kız, tartıştıkları bir kızı darbederken, bu anları gülerek cep telefonuyla kaydeden arkadaşları, sosyal medyada paylaştı.

Olay, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otobüs durağında meydana geldi. İsimleri açıklanmayan liseli 3 kız, bir kızla tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine 3 kız öğrenci, tartıştıkları kişiyi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Bu sırada kızların erkek arkadaşları ise gülerek kavgayı cep telefonuyla görüntüledi. Yere düşen kızın saçlarını çeken diğer kızlar, araya başkalarının girmesinin ardından olay yerinden uzaklaştı.