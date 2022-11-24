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OTOMATİK OYNAT
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Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video 24.11.2022 | 09:44
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Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video 24.11.2022 | 10:18
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Liseli kızların kavgasını arkadaşları sosyal medyada yayınladı | Video 24.11.2022 | 11:04
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Kasım 2022 Perşembe atv izle | Video 24.11.2022 | 10:38
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Boyu yetişmeyince 40 bin liralık telefonu zıplayarak böyle çaldı | Video 24.11.2022 | 10:33
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Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada | Video 24.11.2022 | 10:33
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Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 24.11.2022 | 09:41
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Midesinden çıkan dev solucan, tıp dünyasını bile hayrete düşürdü | Video 24.11.2022 | 10:11
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Tartışmada kan aktı: 1 yaralı | Video 24.11.2022 | 09:26
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Bursa'da bağ evi yangında küle döndü | Video 24.11.2022 | 08:34
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İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet! | Video 24.11.2022 | 08:32
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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı | Video 23.11.2022 | 19:35
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Adana'da lise öğrencisi 3 kız, tartıştıkları bir kızı darbederken, bu anları gülerek cep telefonuyla kaydeden arkadaşları, sosyal medyada paylaştı.