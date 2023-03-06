LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı | Video
Kırıkkale'de LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen otomobilinin sürücünün elinde ve yüzünde birinci derece yanıklar oluştu.
İtfaiye ekipleri tarafından LPG'li otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Bulvar üzerindeki araç trafiği ise yeniden ulaşıma açıldı. Yangının gaz kaçağından çıktığı öne sürüldü. Bulvarda oluşan araç yoğunluğu, yanan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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