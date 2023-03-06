Video Yaşam LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı | Video
LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı | Video

LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı | Video

06.03.2023 | 10:12

Kırıkkale'de LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen otomobilinin sürücünün elinde ve yüzünde birinci derece yanıklar oluştu.

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Olay, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilden yaralı halde kurtulan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün elinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından LPG'li otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Bulvar üzerindeki araç trafiği ise yeniden ulaşıma açıldı. Yangının gaz kaçağından çıktığı öne sürüldü. Bulvarda oluşan araç yoğunluğu, yanan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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