Video Yaşam Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video

Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video

Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video
02.07.2021 | 13:25

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Antalya’da geçtiğimiz yıl öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri “Lotu Quli” kod adlı Nadir Safilov cinayetiyle bağlantılı bir çeteye operasyon düzenlendi. Dört şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Antalya'da geçtiğimiz yıl öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri "Lotu Quli" kod adlı Nadir Safilov cinayetiyle bağlantılı bir çeteye operasyon düzenlendi. Dört şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 20 Ağustos 2020 tarihinde gece saat 00.00 sıralarında Antalya'da konakladığı otelin restoran bölümünde öldürülen "Lotu Quli" kod adlı Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Nadir Salifov cinayetiyle bağlantılı olan bir çete tespit edildi. Çeteyi tespit eden İstanbul Organize Polisleri; liderliğini N.C.'nin yaptığı çeteye dört ilde eş zamanlı baskın yaptı. İstanbul merkezli Erzurum, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen baskınlarda N.A., C.K., E.A. ve M.Y. isimli dört çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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