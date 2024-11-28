Mahallenin maskotu tilkinin kediyle oyunu kameralara yansıdı | Video 28.11.2024 | 10:43 Gümüşhane'de bir sitenin bahçesini mesken tutan ve mahallelinin ‘Boncuk' ismini verdiği sevimli tilki bu kez de kediyle oyun oynarken görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde aç kaldığı için site bahçesini mesken tutan 'Boncuk' isimli tilki aynı mahallede bu sefer de bir sokak kedisiyle oyun oynarken görüntülendi. Bir kamu kurumuna ait bahçede karşılaştığı kediye ilk önce tedbirli yaklaşan tilki, daha sonra kediyle oyun oynadı. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.