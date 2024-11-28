Mahallenin maskotu tilkinin kediyle oyunu kameralara yansıdı | Video
Gümüşhane'de bir sitenin bahçesini mesken tutan ve mahallelinin ‘Boncuk' ismini verdiği sevimli tilki bu kez de kediyle oyun oynarken görüntülendi.
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