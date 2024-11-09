Malatya'da 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kaza kamerada 09.11.2024 | 15:31 Malatya'da otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin de yaralandığı feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

12 Eylül Perşembe günü sabaha karşı Malatya- Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana gelen kazada, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ER 536 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi.



Kaza anı anbean kameralara yansıdı

Servis araç sürücüsü Cumali Ekici'nin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.