Video Yaşam Malatya'da çekici ile çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 8 yaralı | Video
Malatya'da çekici ile çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 8 yaralı | Video

Malatya'da çekici ile çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 8 yaralı | Video

10.04.2025 | 08:26

Malatya’da çekici ile Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Kaza, 12.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu sanayi alt geçinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.A. idaresindeki 44 PS 520 plakalı çekici ile M.Y. yönetimindeki 44 ACB 198 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Y., H.Y., M.Y., M.S., Z.Y., E.H.Y., M.E.Ç. ve B.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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